США очень близки к урегулированию кризиса на Украине, считает Келлог

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон находится очень близко к мирному урегулированию на Украине. Об этом 23 ноября он сказал в интервью Fox News.

"Мы всегда говорим, что последние 10 м до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там", — сказал Келлог.

Спецпосланник президента США добавил, что проведение выборов на Украине является необходимым процессом, который успокоит украинский народ.

"В плане есть пункт, который, я думаю, тоже важен, — о проведении выборов. В нем довольно четко говорится, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней. Вероятно, можно уложиться примерно в 90 дней, судя по тому, что говорили люди, с которыми я разговаривал", — отметил Келлог.

Он подчеркнул, что выборы должны успокоить народ и "свободный мир".

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый США план урегулирования не является "окончательным предложением" Украине.