В Москве задержаны похищавшие ветеранов СВО вымогатели

В Москве задержаны злоумышленники, которые вымогали деньги у ветеранов спецоперации и их семей. Операцию провёл спецназ Росгвардии.

Сотрудники остановили автомобиль с подозреваемыми прямо на дороге. В числе задержанных оказался активный участник террористической организации "Батал-Хаджи"*, запрещённой в России.

Уже известно, что преступная группа вымогала деньги не только у бойцов, но и у их родственников. Сейчас фигуранты дела дают показания, детали криминальной схемы устанавливают правоохранители, сообщает "ТВ Центр".

* - террористическая организация, запрещена в России