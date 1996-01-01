Экоактивисты покрасили воду в каналах Венеции в зелёный цвет

Реки, каналы и фонтаны в десяти городах Италии резко позеленели. Специальную краску добавили в воду защитники природы в знак протеста против экологической политики правительства.

В Венеции в изумрудный цвет окрасился Гранд-канал - главная водная артерия города. На его берегах активисты устроили костюмированное шествие под лозунгом "Остановите экоцид!".

Аналогичные акции прошли в Турине, Милане, Болонье и других региональных столицах. По словам организаторов, краска безвредна. Однако после её применения во Франции учёные зафиксировали массовую гибель рыбы, сообщает "ТВ Центр".