Так называемый мирный план Трампа обсуждают сегодня в Женеве представители США, Великобритании, стран ЕС и Украины. Как сообщил перед встречей британский премьер, цель европейцев - попытаться внести коррективы в разработанную американцами дорожную карту урегулирования конфликта. Во главе украинской делегации на переговоры прибыли, в том числе и фигуранты громкого коррупционного скандала.

Руководит делегацией пока ещё не отправленный ни в отставку, ни за решётку глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В Вашингтоне знают болезненные места киевского режима. Трамп выдвинул ультиматум. А все его последующие комментарии больше похожи на троллинг Зеленского.

Дожимать режим в Швейцарии будут госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. В Женеву прилетел и министр армии США Дэниел Дрисколл. Именно он на днях привозил в Киев мирный план. The Guardian утверждает, что теперь именно Дрисколл курирует Украину вместо очень лояльного к Киеву Кита Келлога.

Представители Германии, Британии и Франции тоже прибыли в Швейцарию. Страховать Киев, чтоб не сдался под давлением. Евробюрократы, бросившие остатки бюджетов к ногам оружейных компаний, очень не хотят прекращения конфликта. Мирное соглашение называют капитуляцией.

Мирный план Трампа пытаются саботировать и внутри самих Штатов. Ряд сенаторов, в том числе, из Республиканской партии, хотят убедить избирателей: оказавшийся на столе переговоров документ - это список пожеланий россиян. Оппоненты хозяина Белого дома слили журналистам информацию о том, что якобы даже глава Госдепа дистанцируется от соглашения и называет его не соответствующим политике Белого дома.