В Новой Москве появится детский сад в стиле акварельной живописи

В московской Коммунарке построят новый детский сад с необычным архитектурным оформлением. Как рассказал в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин, здание с плавными углами украсит акварельное панно на фасаде в духе картин художника Сергея Андрияки.

Интерьер тоже уникальный - белые стены в сочетании со стеклянными витражами дверей и перегородок будут напоминать альбомные листы с рисунками. Во дворе разместят спортивные и прогулочные площадки. А рядом с детским садом возведут образовательный комплекс, который сможет принять более тысячи школьников.