Никита Михалков: В Донбассе рождается новая Россия

Фильмы о специальной военной операции, стремительное развитие искусственного интеллекта, темы свободы, искусства и образования обсудили студенты и выпускники творческих вузов столицы на встрече с Никитой Михалковым, сообщает "ТВ Центр".

Пообщаться с кинорежиссёром в Национальный центр "Россия" пришли полторы тысячи молодых людей. Михалков, месяц назад отметивший 80-летие, подчеркнул: как в своё время Великая Отечественная сплотила всю страну, так и сейчас новая Россия рождается в Донбассе.

Однако он считает, что снимать кино об этих событиях ещё рано. Лучшие фильмы о войне появляются после неё, когда приходит осмысление и становится виден масштаб. Отвечая на вопрос об искусственном интеллекте, режиссёр предостерёг: этот полезный, но опасный инструмент не должен становиться проводником чужой идеологии.

"Девять часов ты летишь над страной, где говорят на одном и том же языке, – это величайшее завоевание предков. И ощущение себя частью этого гигантского, великого, мощнейшего и понимание, и желание это защитить –вот этому должен учить наш отечественный искусственный интеллект. Это не значит, что мы должны закрыться. И не чувствовать, не знать, не понимать чужую культуру – нет. Это не так. Но нам нужен национальный иммунитет, национальный гражданский иммунитет", - отметил Михалков.