Вручены награды победителям кинофестиваля "Профессия - журналист"

В столице прошло торжественное закрытие XVII Московского телефестиваля "Профессия - журналист". На церемонии вручили награды призёрам конкурса.

Всего на него поступило почти 150 заявок из разных регионов. Экспертное жюри выбрало 23 лучших работы. Это - документальные фильмы, репортажи, телепрограммы, которые рассказывают о людях, посвятивших себя этой интересной и порой опасной профессии.

Среди них и те, кто работает в горячих точках, и совсем юные репортёры. В рамках фестиваля также прошли мастер-классы от известных журналистов, сообщает "ТВ Центр".