Патриарх Кирилл освятил Успенский храм в Москве

Чин великого освящения одного из крупнейших храмов столицы совершил патриарх Кирилл. Белокаменный собор Успения Пресвятой Богородицы расположен в Останкинском районе на территории бывшей промзоны.

Двухэтажный храмовый комплекс возведён в традициях древнерусской архитектуры XII века и рассчитан на 1 300 человек. Нижняя церковь посвящена блаженной Ксении Петербургской. Рядом расположено здание дома причта, воскресной школы и кризисного центра помощи беременным.

По предложению советника мэра Москвы Владимира Ресина храм станет главным духовным центром для российских строителей, сообщает "ТВ Центр".