В Петербурге научились делать дизайнерскую мебель из грибов

Необычный художник-эколог из Санкт-Петербурга создаёт дизайнерскую мебель и предметы интерьера с помощью грибов. Такой неожиданный способ переработки вторсырья придумали учёные. Но имя автора они пока держат в секрете.

Автор мраморных переливов - из загадочного царства живой природы. И всё ещё удивляет учёных. "Многие думают, что это плесень, но это не так. Вся плесень - это грибы, но не всё, что грибы, есть плесень. Это грибы особенные, я не могу называть, какие они, потому что у нас режим ноу-хау", - говорит основатель компании по выращиванию мебели и строительных материалов из грибов Дарья Токарева.

Научный эксперимент промышленный дизайнер Дарья Токарева развела на подоконнике своей коммунальной квартиры. Пять лет вместе с экспертами-микологами выращивали не только талантливого художника, но ещё и защитника, который спасёт планету от мусора. В стерильных лабораторных условиях гриб превращает в органику вторичные отходы, которые переработать другим способом очень сложно. Например, одноразовые стаканчики из-под кофе.

Субстрат измельчают, перемешивают с грибным бульоном из чашки Петри и закладывают в форму. Через пять дней появляется корочка. После стабилизации материал начинает твердеть.

"Например, сейчас это - аналог дерева. Дерево нужно сначала десятилетиями растить, потом поехать в лес, его срубить, привезти. Мы хотим выпускать на рынок новые экологичные материалы. И, можно сказать, мы развиваем биоэкономику в России", - уверена Дарья Токарева.

Спектр применения широкий - мебель, настенные панно, интерьерные вазы, дизайнерские украшения. А в перспективе - строительные материалы, безопасные и экологичные.

Для того, чтобы продлить срок службы тандема грибов и вторсырья, учёные начали искать идеальное покрытие. Оно должно было быть пластичным, не бояться солнечного света, морозов и царапин, то есть антивандальным. Полиуретан – отличное решение. Например, уличная скамейка из такого материала прослужит уже лет тридцать.

В лаборатории задумались даже над созданием грибной кожи. Тонкий плащ, массивная, но легкая люстра. Художник-эколог, чье имя держат в секрете, точно ещё не раз удивит, ведь мир грибов не изучен даже на четверть.