Собянин: Днём 23 ноября сбит летевший к Москве беспилотник

Средства ПВО сбили ещё одно беспилотное средство, летевшее на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин. По информации мэра, на место падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

Минувшей ночью и утром в воскресенье на подлёте к Москве средства ПВО сбили три вражеских беспилотника. Всего в российских регионах были уничтожены 75 БПЛА.

Для безопасности полётов вводились временные ограничения в аэропортах Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля и в столичном аэропорту "Жуковский".