Днём 23 ноября над российскими регионами сбили 50 беспилотников

В течение дня 23 ноября над Россией сбиты 50 беспилотников ВСУ. Киевский режим пытался атаковать Московский регион, Крым, акваторию Чёрного моря, Белгородскую, Архангельскую и Калужскую области, сообщили в Минобороны.

Минувшей ночью в российских регионах были сбиты 75 беспилотников ВСУ. Для безопасности полётов вводились временные ограничения в аэропортах Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля и в столичном аэропорту "Жуковский".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА, летевших на Москву ночью и днём 23 ноября.