Москвичей предупредили о ледяном дожде

Этой ночью на Москву обрушится ледяной дождь. Соответствующее предупреждение выпустил Гидрометцентр России.

Как сообщил ТАСС научный руководитель организации Роман Вильфанд, в связи с прохождением тёплого атмосферного фронта в период с 23:00 23 ноября до 8:00 24 ноября ожидается отложения мокрого снега, в отдельных районах пройдёт ледяной дождь, образуются гололёд и гололедица.

В связи с предупреждением синоптиков городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает комплекса городского хозяйства.

Горожан традиционно попросили соблюдать осторожность. Пешеходам нужно быть внимательными на улицах, автомобилистам – следить за дистанцией и соблюдать скоростной режим. Если есть возможность, то лучше отказаться от поездок на личном транспорте.