Цифровая гигиена: что это такое и как обезопасить себя от новых технологий

Пылесос-шпион, кофеварка-доносчица и пульсометр-разведчик. Это не выдумки фантастов, а окружающая многих жителей больших городов реальность. В погоне за удобством люди часто передают различным устройствам сведения о себе, иногда весьма чувствительные. А всё, что однажды ушло в сеть, рано или поздно, как говорится, может быть использовано против вас. И дело не только в том, что ушлые IT-гиганты хотят знать о пользователях всё. Но и в том, что данные могут быть плохо защищены и рано или поздно попадут в руки преступников, которые, например, очень хотят знать, когда потенциальная жертва обычно выходит из дома.

К примеру, современный электрокар следит не только за обстановкой на дороге, но и за своим хозяином, когда он в салоне. Для того, чтобы он не уснул за рулём. Это нужно для безопасности прежде всего тех, кто находится в салоне машины.

Мониторинг за своим владельцем - функция, которая изначально подразумевается в современных электромобилях. И те, кто садится за руль, отдают себе в этом отчёт. Взамен - максимум удобства. Есть возможность ехать на автопилоте. Попасть в аварию с таким автомобилем нужно ещё умудриться. Во-первых, он будет избегать опасных ситуаций, а во-вторых, при необходимости издавать предупреждающие сигналы.

Но есть у таких автомобилей и другая сторона медали. Они передают производителям звук, видео и другие данные о владельце. "В Китае есть строгие правила. Например, машины "Тесла" во время проведения каких-то государственных мероприятий не допускаются в города и целые регионы. То есть, если полиция видит такую машину, то её останавливают и отправляют на штраф стоянку. Почему? Потому что она собирает всю телеметрию", - делится знаниями эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин.

Страсти вокруг новых технологий нешуточные. То и дело появляется информация о том, что умные гаджеты записывают звук, видео, делают фотографии и отправляют всё это производителям техники. Умные колонки прочно вошли в нашу жизнь, особенно детскую. Цифровой помощник всегда готов прийти на помощь, потому что работает в фоновом режиме. Сами умные гаджеты, конечно, в никогда не признаются в том, что собирают передают информацию. Они же умные.

Опасность могут таить в себе даже роботы-пылесосы. Уже были случаи, когда информация утекала в сеть. Куда только не встраивают видеокамеры и микрофоны. Даже в умные чайники, холодильники и зеркала. Бытовая техника буквально шпионит за нами. Стоит ли поддаваться панике или есть способы избежать утечки личной информации? В Госдуме уверены, что не всех гаджетов стоит бояться.

"Умные колонки, действительно, могут собирать данные с точки зрения поисковых запросов для того, чтобы анализировать ваши предпочтения, но это никак не связано с записью тех разговоров, которые ведутся около колонки вне того периода, когда вы к ней обратились", - объясняет депутат Думы Сергей Боярский.

Но всё же о своей цифровой безопасности стоит думать на каждом шагу, советуют эксперты. Самая главная угроза исходит от гаджетов неизвестных марок. Чтобы предотвратить утечку данных с гаджетов, эксперты рекомендуют сменить на домашнем роутере все заводские пароли и настройки, чтобы технику не взломали хакеры. В смартфоне можно выключить голосовой набор и доступ к микрофону во всех приложениях.