Чем живёт Москворечье-Сабурово - научный район Москвы

Эти места можно назвать районом учёных, врачей и студентов. Тут расположен ядерный университет МИФИ, НИИ ревматологии и онкоцентр имени Блохина. А ещё - одна из старейших обувных фабрик России, ей 140 лет. Здешняя детская музыкальная школа имени Рихтера может похвастать именитыми выпускниками: среди них актёр Олег Меньшиков и аккордеонист Пётр Дранга.

Всё это о районе Москворечье-Сабурово. В местной библиотеке регулярно проходят "Театральные пятницы", они объединяют всех жителей района. Недавно библиотеку отремонтировали. Теперь - сцена больше, появились гримёрки и новое оборудование. Скоро начнёт работу медиазал, в процессе монтажа стеллажи, в которых можно будет сразу же устроиться с понравившейся книгой.

Район живёт в ногу со временем, но у него богатая история. Когда-то Иван Грозный пожаловал своему верному дворянину Богдану Сабурову здешнее село. Отсюда и пошло название местности. Здесь сохранился артефакт Смутного времени - плотина, которую построили по приказу Бориса Годунова. У плотины была двойная задача - создать единый большой пруд и использовать энергию падающей воды для работы сельской мельницы. Так на реке Городне появился пруд, который и сейчас остаётся крупнейшим в Москве.

Сохранился на территории района и старинный православный храм Святителя Николая Появился он на этом месте еще в конце XVI века. Его главные святыни и сейчас притягивают верующих со всей Москвы. Центральное место занимает икона святителя Николая Чудотворца с частицей его мощей, в честь него и освящён этот храм.

В районе - развитые транспортные связи. Станция "Каширская" Большой кольцевой линии метро даёт возможность быстро и с комфортом добираться до разных точек города. В будущем в границах района появится ещё одна станция, её открытие запланировано на 2028 год.

На улице Кошкина после масштабной реконструкции в конце октября открылся филиал детской поликлиники. Теперь кабинеты узких специалистов похожи на научные центры в миниатюре. Современная отечественная аппаратура позволяет провести полную диагностику и лечение за один визит.

После реконструкции в поликлинике появились и редкие для обычных филиалов услуги. Например, современный стоматологический кабинет и уникальная соляная пещера для укрепления иммунитета и дыхательной системы. А ещё здесь есть дневной стационар.

Закончен капитальный ремонт и в школе искусств, которую более 20 лет курировал сам Святослав Рихтер. Здание с лирой на фасаде построено по индивидуальному проекту в конце 1970-х годов. Школа одной из первых в Москве объединила под одной крышей музыку, хореографию и живопись. Свою миссию здесь видят в том, чтобы воспитывать увлечённых людей, которые и после окончания школы, не закроют крышку рояля, а будут любить и понимать искусство во всех его проявлениях.