Собянин рассказал о создании спортивной инфраструктуры в жилых кварталах

В Москве продолжается создание спортивной инфраструктуры около жилых кварталов. Во время этой работы обязательно учитываются пожелания горожан, сообщил Сергей Собянин.

Мэр назвал несколько районов, в которых сейчас создают условия для регулярных занятий спортом. В парке "Дубрава" в Куркине заменено старое покрытие площадки для баскетбола и волейбола, ещё там построили комфортные трибуны и установили надёжное ограждение.

У Большого городского пруда в Зеленограде привели в порядок зону для игры в пляжный волейбол, а в парке "Янтарная горка" в Богородском оборудована современная площадка для игры в футбол и баскетбол.