Эрдоган планирует обсудить с Путиным урегулирование на Украине

Президент Турции планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным новый зерновой коридор и урегулирование на Украине. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в ЮАР на саммите G20.

"Завтра у нас будет телефонный разговор с господином Путиным. У нас ранее была известная инициатива по зерновому коридору. Эта инициатива была на самом деле направлена на открытие путей к миру. Мы хотели, чтобы зерновой коридор достигал как Европы, так и Африки", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

На этой неделе турецкий лидер встречался в Анкаре с главой украинского режима Владимиром Зеленским. После беседы Эрдоган завил, что считает важным возобновление стамбульского переговорного процесса делегаций России и Украины.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Часть встреч прошла в Стамбуле и там стороны почти договорились о мире. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.