Три ребёнка погибли в ДТП с большегрузом в Иркутской области

В Куйтунском районе Иркутской области в ДТП погибли трое детей. Младшему ребёнку было всего два года, сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла на 1 548 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Столкнулись грузовик MAN и легковая автомашина Toyota Vista. Водитель легковой машины не справился с управлением: машина ударилась о дорожное ограждение и вылетела на встречную полосу.

В результате на месте погибли водитель легковушки и три его несовершеннолетних пассажира: дочери в возрасте двух и десяти лет и их десятилетняя знакомая.