Мошенники научились подстраиваться под возраст своих жертв

Мошенники стали использовать разные схемы в зависимости от возраста потенциальной жертвы. Об этом предупредили граждан в МВД России.

У аферистов есть базовые приёмы, которые используются для всех жертв – психологическое давление, создание ложных авторитетов и, наконец, способы вывода денег. Но поводы для контакта и стиль общения мошенники подстраивают под возраст жертвы.

Основные риски молодых граждан от 9 до 17 лет - онлайн-игры и соцсети. Аферисты представляются стримерами или администраторами популярных проектов, предлагают призы и пытаются выведать данные банковских карт родителей и старших родственников.

Людям от 18 до 25 лет преступники предлагают вакансии, подработки и инвестиции. Россиян из возрастной группы от 26 до 40 лет мошенники пытаются заинтересовать инвестициями с гарантиями.

Граждане от 45 до 60 лет часто слышат в трубке голос лжесотрудника госорганов или финансовых структур. Им сообщают о финансировании терроризма и добиваются переводов или передачи средств курьерам.

Для россиян от 61 года основная угроза - многоходовые схемы с имитацией взлома сервисов и последующим звонком из банка или ФСБ.

Всем гражданам независимо от возраста рекомендуют не вступать в разговоры с неизвестными людьми и не сообщать никому коды из смс.