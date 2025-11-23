Трамп разочаровался в Зеленском

Дональд Трамп разочаровался во Владимире Зеленском и его окружении. Такой вывод можно сделать из очередного заявления американского лидера. Украинское руководство не выразило никакой благодарности за усилия США по урегулированию конфликта. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, передаёт РИА Новости.

Глава Белого дома в очередной раз отметил, что при надлежащем руководстве США и Украины боевых действий на территории страны не было бы. О том, что в возникновении конфликта на Украине виноват его предшественник Джо Байден нынешний американский лидер говорил уже не раз.

При этом Трамп заявил, что США продолжают продавать огромное количество оружия странам НАТО для дальнейшей передачи Украине. То есть, Вашингтон продолжает зарабатывать на конфликте, но при этом выдвигает мирные инициативы.

На этой неделе появилась информация о мирном плане Дональда Трампа. Сегодня его обсуждают в Швейцарии украинская и американская делегации, Россию на встречу не пригласили.