США и Украина обсудили план Трампа в Швейцарии

В Швейцарии прошли консультации по так называемому плану Трампа. В них приняли участие украинская и американская делегации.

Госсекретарь США Марко Рубио, подводя промежуточные итоги встречи, заявил, что она была очень продуктивной, на ней достигнут большой прогресс. Кроме этих обтекаемых фраз, Рубио также выразил надежду, что стороны придут к конечному результату, который устроил бы и Россию.

На фоне этих консультаций в СМИ попал и альтернативный мирный план урегулирования ситуации на Украине, разработанный европейцами. В нём уже нет жёсткого запрета на вступление Украины в НАТО, а также говорится, что истребители Альянса будут размещены в Польше.

