В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между делегациями Вашингтона и Киева. Они были самыми продуктивными за все время урегулирования конфликта, заявил Госсекретарь США Марко Рубио.

Он добавил, что все разногласия по мирному плану урегулирования можно преодолеть, и США рассчитывают на его согласование "как можно скорее".

"Очевидно, в итоге это должно будет быть подписано президентами, но я вполне комфортно чувствую себя в том, что это произойдёт, с учётом прогресса, который был достигнут", — отметил госсекретарь США.

Разрабатываемый план по урегулированию содержит 26 или 28 пунктов, в зависимости от его версии, рассказал Рубио после переговоров. По его словам, участникам переговоров в Женеве надо решить "пару вопросов", при этом роль Евросоюза и НАТО в процессе еще предстоит обсудить.

Также США считают, что понимают позицию российской стороны при обсуждении плана по Украине, заявил Рубио.