23 ноября на 100-м году жизни умер футболист сборной СССР Никита Симонян, об этом сообщает ТАСС. Он был самым старым олимпийским чемпионом в мире — брал золото Олимпиады 1956 года. Кроме того, с 1949 по 1959 год футболист провел за "Спартак" 245 матчей, в которых забил 160 мячей.

Своим футбольным козырем считал дьявольскую уверенность. Симонян запомнился любителям футбола как универсальный и умный нападающий. Он играл на разных позициях и обладал отличной техникой, видением поля и завершением атак.