Представители Украины на мирных переговорах с представителями США 23 ноября заявили, что план урегулирования отвечает интересам их страны. Об этом сообщили в Белом доме.

"Украинская делегация подтвердила свою признательность за неизменную приверженность Соединенных Штатов и лично президента Дональда Трампа неустанным усилиям, направленным на прекращение войны и предотвращение гибели людей", — говорится в заявлении Белого дома.

Украина и США договорились продолжить консультации по доработке плана урегулирования. После прошедших переговоров проект уже изменился.

Стороны также обсуждают возможность визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединенные Штаты на этой неделе, сообщил телеканал CBS News после встречи представителей Украины и США.

Ранее 23 ноября госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон понимает и позицию российской стороны при обсуждении плана по Украине. По его словам, эти переговоры стали самыми продуктивными за все время урегулирования конфликта.