США могут лишить Украину поддержки из-за разочарования

Президент США Дональд Трамп может оставить Украину без поддержки из-за разочарования. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника .

При этом Европа уже готовится к такому исходу событий.

"Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию", — отметил европейский чиновник.

Также США выступают против трехстороннего формата переговоров с представителями Европы и Киева, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Украина подтвердила, что мирный план США отвечает интересам их страны, об этом заявили в Белом доме после переговоров по мирному плану Соединенных Штатов в Женеве 23 ноября. Страны договорились продолжить консультации по доработке проекта по урегулированию.