Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Гвардии младший сержант Сергей Туминов, действуя в составе экипажа "Багги", доставлял боеприпасы на передовую. Обнаружив приближающийся вражеский FPV-дрон, он отвёл технику и личный состав в укрытие и метким выстрелом уничтожил беспилотник. Благодаря грамотным действиям Сергея жизни наших бойцов были сохранены, поставленная задача выполнена.

Гвардии старший сержант Сабирьян Семёнов, сапёр-оператор взвода, под плотным обстрелом со стороны ВСУ с помощью беспилотника смог установить мины на пути движения вражеской техники, тем самым усилив оборону наших позиций. Благодаря его грамотным действиям боевая бронированная машина вместе с украинскими боевиками была подорвана.