В США распустили департамент эффективности правительства

В США расформирован департамент эффективности правительства. Это то самое подразделение, которое создавалось для борьбы с бюрократией и сокращением госрасходов.

Ликвидировали проект на восемь месяцев раньше отведённого срока. Как пишет "Рейтер", теперь его функции частично возьмет на себя управление кадровой службы.

Закрытое подразделение было создано бизнесменом Илоном Маском по решению Дональда Трампа. Предприниматель возглавлял ведомство в первые месяцы работы. Маск утверждал, что департаменту удалось сэкономить Вашингтону десятки миллиардов долларов, однако подтвердить это невозможно - публичного отчёта о работе до сих пор нет.

Известно, что изначальный план о сокращении расходов госбюджета на 2 триллиона долларов реализовать не удалось. По данным местных СМИ, бывшие сотрудники Департамента эффективности опасаются политически мотивированных расследований и проблем с будущим трудоустройством из-за ссоры Трампа и Маска.