Ушел из жизни легендарный футболист и тренер Никита Симонян

Печальная новость. В воскресенье не стало Никиты Симоняна. Легендарный футболист, олимпийский чемпион и знаменитый тренер скончался в Москве на сотом году жизни.

С именем Симоняна связаны одни из самых славных страниц отечественного футбола. Четырехкратный чемпион Советского Союза, двукратный обладатель Кубка страны в составе "Спартака", лучший бомбардир красно-белых за всю историю клуба.

Вместе со сборной СССР Симонян завоевал золото Олимпиады в Мельбурне в 56-м году. Большого успеха Никита Павлович добился и в качестве наставника. Под руководством Симоняна футбольные команды трижды становились чемпионами СССР и четыре раза выигрывали Кубок страны.

За выдающиеся достижения в футболе Никита Симонян был удостоен различных спортивных и государственных наград, в том числе указом президента был удостоен звания Героя Труда.