ПВО сбила 93 украинских беспилотника над российскими регионами в ночь на 24 ноября

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. ПВО сбила за ночь 93 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что неприятель пытался устроить массированную атаку на Белгородскую область. В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Девять украинских дронов сбито над территорией Краснодарского края, семь – над Нижегородской и четыре – над Воронежской областями. Над акваторией Черного моря уничтожено 20 беспилотников ВСУ, еще 8 - над акваторией Азовского моря.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram о последствиях налета украинских дронов. Он подтвердил, что минувшей ночью ПВО обнаружила и уничтожила в небе над Воронежем и тремя районами области четыре беспилотных летательных аппарата. В одном из районов обломками повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет.