Рабочий план США по Украине изменился после переговоров в Женеве.

В документе содержатся 28 пунктов, они претерпели изменения после переговоров украинской и американской делегаций, пишет газета The New York Times (NYT). Характер изменений пока не уточняется.

В Москву для обсуждения был отправлен изначальный план, который 20 ноября опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов прим. ред.). Отправили ли России измененный план, не сообщается.

Украинско-американские переговоры в Женеве прошли 23 ноября. Они были призваны устранить разногласия. Позже госсекретарь Марко Рубио заявил стали самыми успешными за все время усилий по урегулированию конфликта на Украине.