Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Патрульный корабль ВМС Британии якобы перехватили российские корвет и танкер, когда они пересекли Ла-Манш.

патрульный корабль HMS Severn якобы перехватил российский корвет "Стойкий" и танкер "Ельня", сообщает Associated Press со ссылкой на министерство обороны Великобритании. После этого он сопроводил российские суда. Точное время перехвата не названо.

Минобороны Великобритании сообщает, что за последние два года активность российский ВМС в британских водах возросла на 30%.

Ранее российское посольство обвинило Лондон в "нагнетании милитаристской истерии" и заявило, что предположения о возможной угрозе со стороны России являются необоснованными.