В Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по "схеме Долиной"

В Госдуме предложили меры для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью, особенно с участием пожилых людей.

нотариус станет обязательным участником сделки с жильем, чтобы не попасться на мошенничество по "схеме Долиной", передает РИА Новости. Речь идет о ситуациях, когда продавцы недвижимости, часто пожилые люди, после завершения сделки обращаются в суд с требованием признать договоры купли-продажи недействительными. Суды часто удовлетворяют такие иски, возвращая право собственности продавцам, но отказывая покупателям в возмещении ущерба. В результате добросовестные приобретатели теряют и жилье, и деньги.

Авторы инициативы - Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон – предлагают также ввести обязательное страхования сделок, если объект недвижимости является для продавца или покупателя единственным.

В августе 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой аферы. Под влиянием телефонных мошенников она продала свою квартиру стоимостью 112 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье.

В сентябре 2025 года Мосгорсуд вернул певице роскошную квартиру. Лурье лишилась и денег, и квартиры. С решением суда она не согласна и намерена обращаться в кассацию.