Известный врач сообщил о том, что у Волочковой повредился мозг

Недавно Анастасия Волочкова стала участницей реалити-шоу "Звезды под капельницей". Программа призвана помочь знаменитостям, у которых разные зависимости. Команда известного нарколога Василия Шурова взялась за спасение таких представителей отечественного шоу-бизнеса как Маша Малиновская, Рома Желудь, Никита Джигурда и других.

Однако балерина уверена, что у нет нет проблем с зависимостями, и быстро покинула шоу. Вот только Василий Шуров придерживается другого мнения.

"Десять последних лет ни одной хорошей новости о ней, я должен комментировать какой-то треш, смотреть эти интервью, где ее специально напаивают алкоголем, заставляют всякую дрянь говорить. Это очень печально. Мы видим, что она уже давно невеликая, чудит по полной, ведет достаточно аморальный образ жизни, еще пытается этим гордиться. Что там великого? Ее прошлые достижения феноменальные, смотришь на нее 20 лет назад, там ангел, все правильные вещи говорит. Но сейчас – это другой человек", - заявил нарколог.

Он вспомнил, как некоторое время назад брал интервью у Анастасии Волочковой, и она разговор сводила к балету. Более того, по словам Шурова, тема алкоголя была строго запрещена, поэтому ему пришлось говорить с артисткой обо всем, кроме этого. Специалист отметил, что по натуре балерина не злобная, она открытый и добрый человек. Но, по его мнению, Волочкова "застряла" в своих прошлых достижениях.

"На самом деле, в силу определенных проблем с памятью, Анастасия зла ни на кого не держит. Но это уже не ее заслуга, а просто определенное повреждение мозга. У Анастасии проблемы с алкоголем. Вся страна, я думаю, это видит", - заключил Шуров в беседе с aif.ru.