Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

Жителей Московской области предупредили о погодной опасности. В регионе объявлен желтый уровень: синоптики ожидают усиления ветра в течение дня до 15 метров в секунду.

Как пояснили в Гидрометцентре агентству ТАСС, желтый уровень предупреждает о потенциальной опасности метеорологических условий, режим будет действовать в регионе до 21:00 мск. При этом в столице до 09:00 мск действует повышенный оранжевый уровень погодной опасности, введенный еще 23 ноября.

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве связан с переходящим в дождь снегом, налипанием мокрого снега на провода и деревья, гололеде и ледяном дожде. В течение дня синоптики прогнозируют температуру в Москве до плюс 5 градусов, возможен дождь.