Константин Меладзе тихо продолжает зарабатывать в России

Продюсер и композитор Константин Меладзе, который вскоре после начала СВО покинул Москву и ни раз с тех пор не был в столицей, не стал отказываться от пассивного дохода в России. Он откладывает свои заработанные миллионы на накопительные счета в российских банках. Сообщается, что в среднем Меладзе ежегодно получает около полумиллиона рублей сверху.

Сам Константин уже несколько лет живет за границей. В настоящее время он сопровождает младшего брата, певца Валерия Меладзе, в туре по Азии и Европе.

В России бизнес Константин тоже процветает. Доходы его продюсерского центра "Меладзе мьюзик" за последнее время резко выросли и превысили 85 миллионов рублей. Интересно, что в октябре прошлого года композитор переоформил компанию со своего украинского на грузинский паспорт, передает SHOT.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе тайно лечится в Москве. Стало известно, что во время очередного своего приезда в столицу он оплатил счета в московской клинике более чем на 400 тысяч рублей: за консультации, сопровождение, анализы, анестезию и т.д.