Трамп опубликовал изображение себя на золотом троне

Cгенерированное искусственным интеллектом изображение опубликовал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Американский лидер представлен облаченным в золотые доспехи, он восседает на золотом троне.

У ног Трампа ИИ изобразил политиков - двоих мужчин и одну женщину – гораздо меньшего размера, чем главный герой картины. "Никто не избежит его правосудия", — гласит подпись к иллюстрации.

Как утверждает издание Daily Beast, у ног американского президента изображены лидер демократического меньшинства Чак Шумер, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор-демократ от штата Калифорния Адам Шифф. Однако другие наблюдатели рассмотрели в этих персонажах черты канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.