Массированный удар беспилотниками и ракетами нанесён этой ночью по военным объектам украинских неонацистов. Сотни мощных взрывов прогремели в Харьковской области. Уничтожены железнодорожные узлы, через которые на передовую доставляли вооружение. Также поражены склады боеприпасов, стоянки боевой техники и элетроподстанции, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК. Громко было в Днепропетровской области и во временно оккупированных Краматорске и Славянске. Боевики остались без электричества. Как неоднократно отмечали в Минобороны, военные цели на Украине ликвидируют в ответ на террористические удары по российской энергоинфраструктуре и гражданским объектам. Критическая ситуация для неонацистов на Запорожском направлении зоны СВО, а также в районе Северска и Доброполья.

В небе железные птицы, на земле плотный огонь со стороны противника. Это кадры освобождения села Новое Запорожье, которое сегодня опубликовало Минобороны. Штурмовики группировки войск "Восток", действуя по тактике внезапно и быстро, прорывают оборону боевиков.

Красноармейское направление. Разведка, обнаружив опорный пункт противника в лесополосе, предаёт данные экипажу танка группировки "Центр". Обеспечить точность выстрелов и минимизировать расход боеприпасов на поле боя нашим бойцам помогает метод "полупрямой" наводки. В режиме реального времени оператор дрона осуществляет корректировку цели.

Несколько точных выстрелов из автоматического гранатомёта - в исполнении боевого расчёта Южной группировки. Так выглядит яркий пример срыва попытки ротации врага в лесополосе на Константиновском направлении.

Ситуация для ВСУ каждый день становится всё хуже. Учитывая безвыходное положение, многие боевики все чаще принимают решение сложить оружие, не вступая в бой. Уцелевшие в Красноармейске рассказывают о безвыходной ситуации формирований украинской армии и отсутствии логистики. Эвакуацией занимаются только российские военнослужащие.

В Харьковской области группировка войск "Север" засекла боевую машину пехоты противника. Добраться до огневой позиции боевикам не удалось. Обнаруженную цель оперативно уничтожили дронами.