В Европе продолжают обсуждать "план Трампа" по Украине

В ЕС назвали неактуальным план "евротройки" по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания Politico, представители стран сообщества отказались поддержать предложенный Лондоном, Берлином и Парижем вариант документа. Он был представлен в ответ на инициативу Вашингтона. Так называемый мирный план Трампа активно обсуждали накануне на переговорах в Женеве. И как отметила по их итогам американская сторона, встреча стала самой продуктивной за все время переговорного процесса с представителями киевского режима.

