"Хезболлах" подтвердило гибель командира при ударе Израиля по Бейруту

Шиитское движение "Хезболлах" подтвердило гибель одного из своих ключевых командиров при авианалёте Израиля. Накануне ВВС еврейского государства нанесли ракетные удары по жилому дому в южном пригороде Бейрута.

Обломки задания рухнули на оживленную улицу. Десятки человек получили ранения. Жертвами стали пятеро, в том числе Хайсам Табтабаи. Он занимал пост начальника штаба вооруженных отрядов, руководил спецподразделениями в Сирии и Йемене и считался вторым лицом в боевой структуре "Хезболлах".

Предшественник военачальника также был ликвидирован ЦАХАЛ. Комитет по наблюдению за режимом прекращения огня на границе, который возглавляют США и Франция, не расценил действия Тель-Авива как шаг к эскалации. В заявлении говорится: к обострению может привести только ответная атака Ливана.