В Москве прошел Международный межрелигиозный молодежный форум

Укрепление духовно-нравственных ценностей и роль традиционных конфессий в условиях современных вызовов обсудили в столице на Международном межрелигиозном молодёжном форуме.

Площадка объединила более 800 студентов из России и дружественных стран, а также представителей духовенства, сотрудников Министерства науки и образования.

Как отметили участники форума, духовно-нравственные ценности - это фундамент, который поддерживает российское общество, помогает стране выстоять в любых испытаниях. В непростые периоды особенно важно выстраивать прямой диалог молодёжи с представителями традиционных религий.

В ходе подготовки к форуму прошли более 350 подобных сессий, в которых приняли участие около 25 тысяч человек.