Ракета с кораблем "Союз МС-28" доставлена на стартовый комплекс "Байконура"

На космодроме "Байконур" идут последние приготовления к отправке новой длительной экспедиции на МКС. В составе экипажа - специалисты Роскосмоса и астронавт НАСА. Им предстоит провести на орбите около восьми месяцев. Запланированы десятки экспериментов и два выхода в открытый космос. Ракета- носитель "Союз" с пилотируемым кораблём уже на стартовом столе.

С первыми лучами солнца открылись ворота монтажно-испытательного комплекса. Ракета-носитель "Союз 2.1" с космическим кораблём "Союз МС-28" на борту установлена на железнодорожной платформе. Медленно, со скоростью пешехода её вывозят на стартовый стол.

Специально для этого запуска дети, больные онкологией, сделали рисунки на космическую тему. Их нанесли на корпус ракеты-носителя. На стартовой площадке её переводят в вертикальное положение. Начинается финальная работа подготовки.

На космодроме все работы расписаны с космической точностью. Двое суток ракету-носитель будут готовить к пуску. По несколько раз проверят всё оборудование. Российские "Союзы" - самые надёжные ракеты в мире. И предстоящий старт должен пройти в штатном режиме.

На Международную космическую станцию отправится интернациональный экипаж. Россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Вместе с ними полетит астронавт НАСА Кристофер Уильямс. По традиции понаблюдать за подготовкой ракеты приезжают дублёры.

По плану экспедиция на МКС продлится более 8 месяцев. Россияне должны совершить два выхода в открытый космос и провести более 40 научных экспериментов.

Старт "Союза" в предстоящий четверг в 12 часов 27 минут по московскому времени.