В Эфиопии неожиданно началось извержение "неактивного" вулкана

Завораживающие кадры. В Эфиопии началось извержение вулкана Хайли-Губби. 500-метровый исполин выбросил гигантский столб пепла высотой до 15 километров.

Событие стало неожиданностью не только для жителей близлежащих населенных пунктов, но и для ученых - они считали вулкан неактивным. По данным специалистов, это первое пробуждение Хайли-Губби по меньшей мере за последние 10 тысяч лет.

Чего не скажешь о его коллеге с другого конца земного шара. На Гавайских островах продолжается очередное извержение вулкана Килауэ, который считается одним из самых активных на планете. Процесс сопровождается выбросом огромного количества раскаленной лавы. Во время одного из эпизодов фонтан расплавленной магмы достиг высоты в полкилометра.