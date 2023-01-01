В Балтийском море начались военные учения стран НАТО

Учения НАТО Freezing Winds 25 ("Холодные ветры 25") начались в Балтийском море.

Запланированные учения будут проходить в территориальных водах Финляндии и Эстонии с 24 ноября по 4 декабря, сообщили в пресс-службе министерства обороны Финляндии.

В учениях примут участие корабли и личный состав ВМС Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО.

Также в воздух поднимутся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения НАТО, передает "Интерфакс".

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.