Молодая жена подготовилась к смерти Брюса Уиллиса

Несколько лет назад стало известно, что голливудский актер Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких.

Жена Эмма Хеминг, их дети, а также бывшая супруга Деми Мур и дочки от этого брака окружили Брюса заботой и старались делать все, чтобы он не чувствовал себя некомфортно из-за болезни.

Примечательно, что медики не давали положительных прогнозов и даже пророчили скорую смерть голливудскому артисту. Однако тот действительно крепкий орешек. Брюс не только не сдается, но даже в этом году справил юбилей. Артист старается вести активный образ жизни и выбирается на прогулки, его сопровождает помощник.

Однако в новом интервью молодая супруга призналась, что уже подготовилась к смерти Уиллиса. По словам Эммы, для нее ключевое значение имеют дочери, 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин, которые только привыкают к тому, как меняется их отец. Мать старается быть рядом и обеспечить им моральный комфорт, передает International Business Times.

"Тревога — это думать о неизвестном, например: когда же наступит следующий момент? Но я знаю, что когда и если это произойдет, мы будем готовы. У меня есть план, как позаботиться о дочерях, так что им не придется решать и разбираться со всем самостоятельно. Я просто хочу немного облегчить им жизнь", - объяснила Эмма.

Ранее она призналась, что - после смерти Брюса Уиллиса его мозг будет отдан ученым. "Это может однажды помочь другим семьям", - объяснила супруга голливудского актера.