ФСБ предотвратила теракт на Алтае

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Алтайском крае.

Теракт готовили двое жителей региона при координации спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Диверсанты планировали установить взрывное устройство на железнодорожных путях между станциями "Алтайская" и "Бийск", чтобы пустить под откос поезда. На перегоне высокая интенсивность движения товарных и пассажирских поездов, поэтому урон мог быть значительным.

При задержании диверсанты оказали сопротивление и открыли огонь из АК-74. ФСБ ответила и ликвидировала нападавших. Возбуждены уголовные дела по статьям "Диверсия", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное приобретение оружия".

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожных путей в Краснодаре. Преступление готовил гражданин Украины по заданию спецслужб киевского режима.