Возможности новейшего российского истребителя Су-30СМ2 впечатлили экспертов американского издания Military Watch Magazine. Это первый в мире многоцелевой истребитель, которому удалось уничтожить западную систему ПВО большой дальности - зенитно-ракетный комплекс Patriot, отмечают авторы.

Издание приводит заявление госкорпорации "Ростех", сообщившей об уничтожении упомянутым истребителем американского ЗРК MIM-104 Patriot. Подчеркивается, что самолеты этого типа подтвердили свою эффективность в ходе СВО, на их счету — сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая системы противовоздушной обороны.

Эксперты отмечают, что российский истребительный флот был ограничен в своих возможностях по уничтожению систем ПВО противника. Это привело к зависимости от беспилотников, а также баллистических ракетных комплексов "Искандер-М" и "Кинжал" для нейтрализации ключевых целей. Теперь же Су-30 использует противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые хорошо оптимизированы для подобных операций.

Специалисты поясняют, что относительно небольшая дальность полета Х-31П - порядка 130 километров - не позволяет использовать ее против дальнобойных систем Patriot без определенного риска для истребителей. Однако способность Су-30 приближаться к цели на малых высотах делает такие операции возможными.