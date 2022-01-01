Потерявшая все Светлана Лобода: "Ты не понимаешь, куда двигаться и что будет дальше"

Еще несколько лет назад Светлана Лобода считалась одной из самых успешных и востребованных артисток российского шоу-бизнеса. Некоторые и вовсе называли ее второй Аллой Пугачевой.

Однако когда в 2022 году началась российская спецоперация, Светлана Лобода приняла решение покинуть страну. С тех пор певица выступает в Европе и других странах мира. Однако того успеха и востребованности, что были у нее в России, больше нет. Певица потеряла буквально все.

В новом интервью артистка призналась, что поначалу у нее не было ни сил ни желания работать. "Когда я выходила на сцену, у меня было ощущение, как будто я начинаю все с самого начала, как будто вот тех стадионов, которые были раньше, их и не было, как будто я снова к этому никогда не смогу вернуться", - сообщила Лобода.

Исполнительница уверяет, что приняла новую жизнь, однако не скрывает, что скучает по успеху и востребованности, которые у нее были раньше. "Это ощущение, когда ты с большой высоты падаешь вниз. Еще и осознанно. Не просто тебя выбросили, а ты взял сам себя за шкирку и переместил абсолютно в другое время, в другую среду. Как будто ты снова зарождаешься, как маленький артист. Снова маленькие залы, снова щупаешь почву под ногами, снова пытаешься искать музыку. И при этом ты очень неуверенно стоишь на ногах, ты не понимаешь, куда двигаться и что будет дальше", - рассказала Светлана.

В настоящее время она и ее дочери Евангелина и Тильда живут в Латвии. Когда певица на гастролях, за девочками приглядывают мать артистки и няни.