Семь человек пострадали в результате взрыва в центре Баку

Взрыв прогремел в бизнес-центре в столице Азербайджана. В результате инцидента в здании, расположенном в центре Баку, есть пострадавшие.

Как сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана, вызов поступил утром 24 ноября. Сообщалось о происшествии на объекте на улице Раджабли в Наримановском районе Баку.

По данным медиков, в Клинический медицинский центр госпитализированы семеро пострадавших с множественными травмами. Место происшествия оцепили сотрудники полиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, передает РИА Новости.