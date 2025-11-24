ВС России взяли под контроль большую часть Красноармейска

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об обстановке в Красноармейске (Покровске).

Российские войска освободили большую часть города, противник окружен со всех сторон. Наша армия успешно наступает на красноармейском направлении.

"Продолжается работа по перемалыванию противника. Противник зажат в котле и несет серьезные потери", — рассказал Пушилин (цитата по РИА Новости).

Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. Является одним из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". В Красноармейске расположен железнодорожный узел, связывающий ДНР с Днепропетровской областью.

Взятие Красноармейска российскими войсками - вопрос двух недель, сообщил ранее зарубежным СМИ украинский офицер. И главная причина такого положения – стратегические ошибки командования украинских войск.