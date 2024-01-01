На фоне слухов о парике Кейт Миддлтон впервые ответила, что случилось с ее волосами

Весной 2024 года Кейт Миддлтон на весь мир объявила, что у нее рак. Принцесса рассказала, что проходит химиотерапию. Но не уточнила при этом, с каким именно онкологическим заболеванием она столкнулась.

В 2025 году дворец сообщил, что лечение прошло успешно, Кэтрин победила недуг. Жена принца Уильяма стала появляться на людях как работающий член британской королевской семьи, все чаще она участвовала в мероприятиях.

В августе будущая британская королева появилась на публике, и многие заметили, что ее волосы выглядели неестественно пышно, словно парик. А в конце октября Кейт во время выходов в свет то и дело хваталась за левый бок. Народ предположил, что принцесса может испытывать сильные боли или придерживать стому.

В результате в Сети с новой силой поползли слухи, что у Миддлтон рецидив рака. Несмотря на то, что впоследствии Кейт чуть затемнила волосы и словно бы сняла парик, многочисленные поклонники встревожились за свою любимицу.

Лишь сейчас Кэтрин прояснила, что случилось с ее волосами. Актриса Сью Поллард передала прессе свой разговор с принцессой, который состоялся за кулисами благотворительного варьете-шоу Royal Variety Performance в Альберт-холле. Тогда Поллард отпустила комплимент новому оттенку волос Кейт. Та объяснила: "Раньше он был коричневым, но на солнце стал светлым".

В Daily Mail напомнили, что летом Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом провела отпуск на суперяхте, плавая вокруг греческих островов.