Евросоюз отказался поддержать выдвинутый евротройкой "мирный план"

Выдвинутый Великобританией, Францией и Германией план мирного урегулирования конфликта на Украине не нашел поддержки в Евросоюзе. Об этом сообщил журнал Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в европейских властных структурах.

Как заявил собеседник издания, план "евротройки" из 28 пунктов власти ЕС забраковали. В Брюсселе считают, что он уже устарел.

В Европе считают вполне реальной вероятность того, что США прекратят поддержку Украины. В германском бундестаге ранее заявили, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы добиться улучшений для Киева. По словам немецких депутатов, перед Евросоюзом стоит задача не дать американскому президенту Дональду Трампу отвернуться от украинским партнеров.